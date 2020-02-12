За год в центр обслуживания «Тагилэнергосетей» обратились более двух тысяч горожан
Компания «Тагилэнергосети» подвела итоги работы центра обслуживания клиентов за 2019 год. В этот период в ЦОК обратились 2,4 тысячи потребителей, сообщает пресс-служба АО «Облкоммунэнерго»
Из них 1960 человек обратились для подключения к электросетевой инфраструктуре. За январь текущего года с этим же вопросом центр обслуживания пришли 250 человек из 341.
По словам замдиректора по реализации электросетевых услуг филиала «Тагилэнергосети» АО «Облкоммунэнерго» Надежды Воробьевой, сейчас в ЦОК работают три окна, в двух из которых принимают заявки на подключение, в третьем — обращения по качеству электроэнергии.
Физические лица чаще предпочитают посещать центр обслуживания лично, лишь немногие обращаются по телефону. А вот количество заявок, которые подают юрлица через личный кабинет на сайте предприятия, постоянно увеличивается. Представители малого и среднего бизнеса уже сегодня подают 70% заявок онлайн в Нижнем Тагиле. В среднем специалисты ЦОКа принимают 15 клиентов в день — это личный прием, обращения через интернет и горячую линию,отметила Надежда Воробьева.
Центр обслуживания клиентов в филиале энергокомпании «Тагилэнергосети» начал работу меньше года назад. В конце 2019 года он расширился и обновился — теперь посетителей принимают в отдельном помещении, где установлены стойки для инженеров центра и посетителей, стенды с актуальной информацией и удобная зона ожидания.