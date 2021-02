«Единая Россия» инициировала допвыплаты в 3,6 млрд рублей на развитие сел

Идею партии «Единая Россия» о выделении дополнительного финансирования в сумме 3,6 миллиарда рублей на развитие сельской местности одобрили члены Кабинета министров Российской Федерации. Предоставленные средства пойдут на постройку и ремонт школ, детсадов, а также закупку транспорта для амбулаторий и прочее.

По словам временно исполняющего обязанности заместителя секретаря генсовета «Единой России» Дмитрия Кобылкина, дополнительное финансирование государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» позволит возвести в сельской местности крупные объекты. Это придаст дополнительный стимул развитию маленьких населенных пунктов. Благодаря финансированию удастся повысить качество жизни сельчан. За пределами городов условия проживания должны быть такими же. Живущим там россиянам надо дать все необходимое для комфорта и развития. Инвестиции от государства распределят по двум направлениям. Так, 2,4 миллиарда рублей пойдут на развитие социальной инфраструктуры. Деньги поступят в 22 российских региона. Речь идет об Адыгее, Алтае, Башкортостане, Волгоградской, Нижегородской, Смоленской, Томской областях и так далее. Там возведут и починят девять школ, четыре детских сада, 18 домов культуры, ряд спортивных комплексов, амбулатории, музеи, газопроводы и очистные сооружения. Еще субъекты РФ закупят школьные автобусы и автомобили скорой медицинской помощи. Кроме того, получится создать примерно 8 000 новых рабочих мест. Об этом информирует nashgorod.ru. На программу льготной сельской ипотеки выделят свыше одного миллиарда рублей. Благодаря этому 23 000 граждан улучшат жилищные условия. Без дополнительных денег такую поддержку смогли бы получить только порядка 12 000 граждан. Дмитрий Кобылкин добавил, что в наши дни Министерство сельского хозяйства России должно в установленные сроки передать средства в регионы. «Единая Россия» включила задачу по увеличению финансирования государственных программ в список самых приоритетных. В текущем году на программу комплексного развития сельских территорий из федерального бюджета выделят 31 миллиард рублей. Помимо этого, на решение проблем в сельской местности в остальных государственных программах с учетом поправок единороссов в бюджет на ближайшие три года заложили еще 186 миллиардов рублей. Средства потратят на возведение более 300 домов культуры и переоснащение порядка 1000 таких объектов. В более чем 900 сельских школах создадут условия для занятий спортом. Еще закупят свыше 100 автоклубов, сообщает сайт ER.ru. Лидер «Единой России» Дмитрий Медведев провел рабочую встречу с главой Кабинета министров Михаилом Мишустиным. В ходе переговоров Медведев заверил, что партия и правительство вернутся к проблеме финансирования программы «Комплексное развитие сельских территорий» в начале нынешнего года. В Свердловской области разработана комплексная программа развития сельских территорий. Проект получил название «Уральская деревня», координатором которого является Елена Трескова. «Уральская деревня» включает 14 направлений, которые были разработаны при непосредственном участии жителей сельских территорий. Основная цель - гармоничное развитие сельских территорий. Здесь наряду с развитием агропромышленного комплекса предусмотрено строительство и ремонт объектов социальной сферы, сельских дорог, газификация, водоснабжение, водоотведение, вывоз ТБО. Все это способствует закреплению кадров на селе, - рассказала она. - Ежегодно на реализацию проекта выделяется до шести миллиардов рублей из областного бюджета, и та федеральная поддержка, которую направят в регионы, безусловно, повысит эффективность проекта».

