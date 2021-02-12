«Единая Россия» инициировала допвыплаты в 3,6 млрд рублей на развитие сел

В текущем году на программу комплексного развития сельских территорий из федерального бюджета выделят 31 миллиард рублей. Помимо этого, на решение проблем в сельской местности в остальных государственных программах с учетом поправок единороссов в бюджет на ближайшие три года заложили еще 186 миллиардов рублей. Средства потратят на возведение более 300 домов культуры и переоснащение порядка 1000 таких объектов. В более чем 900 сельских школах создадут условия для занятий спортом. Еще закупят свыше 100 автоклубов, сообщает сайт ER.ru.