Екатеринбургский суд отказался штрафовать деда-пикета за «спасибо» Путину

Панкратов, известный как дед-пике, шел с плакатом в поддержку Владимира Путина. Его задержали полицейские и составили протокол. Рассмотрение дела проходило в прямом эфире на странице суда во «Вконтакте».
После того, как Вадим Панкратов был доставлен в отдел полиции, на него был составлен протокол по ч. 5, ст. 20.2 КоАП РФ за участие в несогласованной акции.
Судья зачитал объяснения деда-пикета, в которых сказано, что он устроил одиночный пикет, а не участвовал в массовом мероприятии.
В результате суд счел, что для наказания отсутствует состав правонарушения. Плакаты было решено вернуть Панкратову.