Екатеринбургский суд отказался штрафовать деда-пикета за «спасибо» Путину

Екатеринбургский суд отказался штрафовать деда-пикета за «спасибо» Путину

Сегодня, 13:54ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Верх-Исетский суд Екатеринбурга отказался штрафовать 64-летнего Вадима Панкратова за то, что в 31 января он принял участие в несогласованном митинге в поддержку Алексея Навального.

Панкратов, известный как дед-пике, шел с плакатом в поддержку Владимира Путина. Его задержали полицейские и составили протокол. Рассмотрение дела проходило в прямом эфире на странице суда во «Вконтакте».

После того, как Вадим Панкратов был доставлен в отдел полиции, на него был составлен протокол по ч. 5, ст. 20.2 КоАП РФ за участие в несогласованной акции.

Судья зачитал объяснения деда-пикета, в которых сказано, что он устроил одиночный пикет, а не участвовал в массовом мероприятии.

В результате суд счел, что для наказания отсутствует состав правонарушения. Плакаты было решено вернуть Панкратову.

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