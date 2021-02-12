Как найти управляющую компанию по адресу дома

Сервис https://dominfo.ru/ позволяет заказать выписку из ЕГРН онлайн. Такая выписка необходима при различных операциях с недвижимостью. В этом документе содержатся сведения о владельце недвижимости, обременениях на него, его историю и другую важную информацию об объекте. Если документ из ЕГРН нужен в короткий срок, то через «Доминфо» можно заказать строчную выписку.