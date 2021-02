Как найти управляющую компанию по адресу дома

Зачастую собственники жилья не располагают данными о том, к какой управляющей компании относится их дом. Что делать в таком случае?

В российском законодательстве никак не закреплено понятие «управляющая компания». Есть несколько вариантов выяснить, к какой УК относится тот или иной дом. -Найти управляющую компанию при помощи специализированного сервиса https://dominfo.ru/uk. «Доминфо» содержит информацию о 98 тысяч УК, ТСЖ, ЖКХ, расположенных на территории всей России. Сделать это можно в любое время, абсолютно бесплатно. Отыскать УК можно по адресу дома. Сервис позволяет принять жалобу на УК и направить ее в нужную инстанцию. -Более трудоемкий способ – найти УК через городскую администрацию. Но для этого необходимо прийти в администрацию, написать заявление для того, чтобы получить нужные сведения. Кроме того, сделать это может жилец, который прописан в квартире. -Еще один вариант – это поискать информацию на платежке за квартиру. Однако она не всегда там указана. По факту УК – это частная компания. Она осуществляет обслуживание многоэтажных домов. Ее функции прописаны в договоре. Также управление многоэтажными домами может осуществлять ТСЖ. Преимущества использования сервиса «Доминфо» При помощи сервиса можно проверить недвижимость перед совершением покупки https://dominfo.ru/proverka-kvartiri . Проверка будет осуществляться по 27 базам. Таким способом можно узнать: -наложен ли на квартиру арест или обременения, -историю владельцев недвижимости, -черные списки, -информацию о застройщике. Проверка недвижимости поможет уберечься от возможных рисков при ее приобретении. Выписка из ЕГРН быстро и просто Сервис https://dominfo.ru/ позволяет заказать выписку из ЕГРН онлайн. Такая выписка необходима при различных операциях с недвижимостью. В этом документе содержатся сведения о владельце недвижимости, обременениях на него, его историю и другую важную информацию об объекте. Если документ из ЕГРН нужен в короткий срок, то через «Доминфо» можно заказать строчную выписку. Пожалуй, самым большим плюсом работы онлайн-сервиса «Доминфо» является экономия времени для тех, кто осуществляет манипуляции с недвижимостью, в том числе это удобно для риелторов. Благодаря сервису получить необходимые документы, и проверить недвижимость можно, не выходя из дома, и без бюрократической волокиты. На правах рекламы

