Куйвашев заявил о преждевременности снятия масочного режима в Свердловской области

Куйвашев заявил о преждевременности снятия масочного режима в Свердловской области

Сегодня, 18:06ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что масочный режим в регионе будет сохранен. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

По его словам, сейчас ежесуточно в регионе фиксируется более 200 случаев заболевания коронавирусом, несмотря на тенденцию к снижению количества инфицированных. Куйвашев пояснил, что при принятии решения о снятии масочного режима он ориентируется на мнение специалистов.

А в целом я бы не относился столь пренебрежительно к маскам. В любом случае это барьер, ведь коронавирус передается в основном воздушно-капельным путем,написал глава региона.

Он напомнил, что помимо коронавируса, в Свердловской области сейчас сезонный грипп и ОРВИ. Несмотря на то, что в масках не всегда удобно и комфортно, по мнению Куйвашева, их ношение вошло в привычку у большинства жителей региона.

Напомним, в Удмуртии с 12 февраля отменен обязательный масочный режим, теперь требование носит рекомендательный характер.

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