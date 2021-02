Международные форумы в регионах РФ стимулируют развитие местной инфраструктуры

Крупные международные форумы в регионах подталкивают к развитию местной инфраструктуры и улучшению внешнего облика городов.

Не так давно завершили реконструкцию челябинского воздушного порта Баландино. После капитального ремонта аэропорт стал единственным всепогодным на Урале, который организует полеты по международным маршрутам. Об этом пишет mkset.ru. Отмечается, что реконструкция проводилась в течение трех лет. После этого воздушному порту присвоили категорию ICAO (Международной организации гражданской авиации). Сейчас на стоянке аэропорта можно размещать около тридцати воздушных судов, а пропускная способность терминала составляет два с половиной миллиона пассажиров в год, или девятьсот человек в час. Причем ее планируют увеличить в два раза — на весну текущего года запланировано завершение реконструкции международного терминала. По словам советника президента России, ответственного секретаря Оргкомитета по подготовке и обеспечению председательства Российской Федерации в ШОС в 2019–2020 годах и в объединении БРИКС в 2020 году Антона Кобякова, к развитию основных инфраструктурных объектов подталкивает проведение в регионах крупных международных форумов. Он подчеркнул, что все создаваемое в РФ перед международными форумами способствует формированию нового облика городов, а также стимулирует развитие местной инфраструктуры, повышает качество жизни и обеспечивает появление точек деловой активности. По словам главы Федерального агентства воздушного транспорта Александра Нерадько, транспортную доступность регионов и их связь между собой удается сохранить путем постоянного развития воздушных авиалиний. Он напомнил, что сейчас в России работает семьдесят восемь аэропортов, откуда выполняются полеты по международным направлениям. «Крайне важно, чтобы международная транспортная доступность для пассажиров увеличивалась», — добавил глава агентства. Отмечается, что реконструкцию международного аэропорта Баландино в Челябинске проводили в рамках государственной программы России «Развитие транспортной системы», а также Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. Работы осуществлялись в преддверии масштабных международных мероприятий — саммитов стран Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС.

