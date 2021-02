На Урале автоинспекторы спасли водителей от замерзания на трассе в 30-градусный мороз

Сотрудники ГИБДД спасли водителя, который не смог завести автомобиль из-за холода. Инцидент произошел на ивдельской трассе.

Водитель «Лада Гранта» остановился на 46-м километре трассы, так как ему показалось, что автомобиль неисправен. Позднее он не смог завести двигатель, так как в 35-градусный мороз он замерз. Проезжавшие мимо полицейские остановили попутный автомобиль, который на буксире отвез машину до станции техобслуживания, пишет «КП-Екатеринбург». Еще один инцидент произошел на 44-м километре трассы. Там у «Рено Дастер» лопнул патрубок системы охлаждения. Сотрудники ДТП отвезли водителя до магазина запчастей и помогли заменить деталь. Еще у одного водителя IZUSU закончилось топливо. Водитель не рассчитал количество, чтобы доехать до Пелыма. Госавтоинспекторы довезли мужчину до заправки. В ГИБДД напоминают, что в морозы перед отправкой в поездку необходимо проверить состояние транспорта и взять с собой теплые вещи, а также термос, мобильный телефон.

