На Урале автоинспекторы спасли водителей от замерзания на трассе в 30-градусный мороз

Водитель «Лада Гранта» остановился на 46-м километре трассы, так как ему показалось, что автомобиль неисправен. Позднее он не смог завести двигатель, так как в 35-градусный мороз он замерз. Проезжавшие мимо полицейские остановили попутный автомобиль, который на буксире отвез машину до станции техобслуживания, пишет «КП-Екатеринбург».