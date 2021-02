Потанин: инвестиции в фундаментальную науку вернут стране таланты

Основатель холдинга «Интеррос» Владимир Потанин рассказал, почему принял решение вкладывать в фундаментальную науку, а не в прикладные исследования.

По сообщению издания «Ведомости», недавно стало известно о том, что владелец холдинга «Интеррос» поддержал создание лаборатории программирования функциональных материалов, руководить которой будет нобелевский лауреат Константин Новоселов. Бизнесмен выделит на реализацию проекта 500 млн рублей из личных средств, что обеспечит работу лаборатории на протяжении пяти лет. По словам предпринимателя, решение инвестировать в фундаментальную науку пришло к нему после знакомства с проектами Центра изучения мозга и сознания, которым управляет физик, член-корреспондент РАН Тагир Аушев. Он рассказал Потанину об идее, которая поднимет на новый уровень развитие компьютерных технологий, приблизив искусственный интеллект к человеческому, то есть позволит создать природоподобную технологию. Потанин считает, что современные тенденции требуют пересмотра взглядов предпринимателей на науку. По его мнению, сейчас бизнес должен входить в научные проекты не на стадии разработки, а гораздо раньше — с момента исследований. При этом нужно выбирать перспективные идеи. Такой для него стало создание лаборатории программируемых функциональных материалов во главе с Новоселовым. «Он внес большой вклад в изучение свойств графена и других двумерных материалов, открывающих путь к широкому спектру технологий и применений», — сказал Потанин. Новоселов работает над исследованиями, которые в перспективе позволят производить «умные» материалы качественно нового уровня, способные менять свои свойства в зависимости от среды. Это позволит сократить время на создание нейронных компьютеров и сенсоров, напрямую взаимодействующих с человеческим мозгом. Недавно руководитель Центра изучения мозга и сознания заявил, что создание таких сенсоров с интерфейсом «мозг-компьютер» входит в его планы. Лаборатория под руководством Константина Новоселова займется созданием двумерных материалов, имитирующих работу человеческого мозга. Это позволит решать качественно новые задачи, поскольку технологии смогут выйти за пределы возможностей самых современных классических или квантовых компьютеров. «В будущем эти фундаментальные исследования окажут прямое влияние не только на разного рода расчетные возможности и появление новых типов гаджетов, но и — не удивляйтесь — на культуру управления», — сказал Потанин. Он подчеркнул, что полностью имитирующие работу человеческого мозга искусственные нейронные связи позволят более эффективно проводить все управленческие процессы — для искусственного интеллекта станет естественным то же, что и для человека. Также Потанин отметил, что его решение инвестировать в фундаментальную науку основано не только на научных перспективах. Еще одной причиной стало желание поддержать отечественные таланты, которые в последние годы все чаще уезжают за рубеж, чтобы реализовать свои проекты. А поддерживая науку, российский бизнес сможет удержать их в стране. «Сегодня государство стало обращать внимание на эту проблему, и ее решение стало элементом государственной политики. Но большие системы долго раскачиваются, поэтому важно придать этому какой-то импульс», — сказал он.

