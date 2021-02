Производство распашонок зависит от заграничного сырья: проблемы производителей тканей

Ткань делают из хлопка, льна, шелка, шерсти уже несколько сотен лет. В новом тысячелетии искусственные волокна потеснили натуральные нити. В России производство синтетических материалов растёт быстрее показателей в традиционных сегментах отрасли. О чем беспокоятся производители тканей?

По предварительным оценкам правительства и участников отрасли, производство текстильной продукции в России в 2020 году выросло на 23% — до 260 миллиардов рублей. Четверть этой суммы пришлась на выпуск тканей. Пятая часть — на производство постельного белья. Ещё 15% — за столовым бельём и полотенцами. Остальное — доля прочей текстильной продукции, в том числе нетканых материалов. Photo: Росстат, ТПП России, участники отрасли Мы нашли баланс использования натуральных волокон хлопкового полотна и микс с использованием переработанных полиэстерных волокон, сказал Александр Грозов, генеральный директор «Группы Мегаполис». Сказалась на производстве текстиля и пандемия коронавируса. По убеждению участников отрасли, негативные последствия пандемии должны спадать и, соответственно, рынок будет восстанавливаться. Текстиль — это продукт, пусть и не первой, но всё равно необходимый. И отказаться от его покупки невозможно в принципе, подчеркнул Дмитрий Кокшаров, генеральный директор компании «ТДЛ Текстиль». Как отметил Сергей Катырин, надо сохранить поддержку, которая была. Субсидируется порядка 3 миллиардов рублей на различные виды субсидий. Здесь понятно, чем больше будет субсидий, тем больше будет доля российских производителей на этом рынке, указал Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты России. Photo: pixabay.com В легкой промышленности в России задействованы свыше 20 тысяч компаний. В основном это мелкие швейные предприятия. Крупные текстильные производства выстраивают всю производственную цепочку: от обработки первичного сырья до продажи готовой продукции. В Нижнем Тагиле производят детский ассортимент трикотажных товаров. Среди продукции есть ползунки, распашонки, кофточки, пижамы, толстовки. По словам директора компании «Лемиве» Сергея Ветошкина, меры поддержки от государства не оказываются. Производство не поддерживалось, и как полагает Сергей, ничего не поменяется. По его словам, меры, какие хотят предоставлять, это размещение каталогов, а финансировать производство никто не хочет. Сырье для продукции компания покупает за границей. Покупаем хлопок, делаем полотна трикотажные, красим — разрабатываем все. Здесь все шьем, продаем в своих магазинах, рассказал Сергей Ветошкин. Выручка компании снизилась за 2020 год из-за пандемии. Продукцию в это время не производили, полгода шили средства индивидуальной защиты по индивидуальным заказам предприятий. Как сказал Сергей Ветошкин, сложность для производства основной продукции была в невозможности в пандемию выехать за сырьем. Хлопок мы везем с Турции, в России нет хлопка. Границы были закрыты. В том, что нестабильность рубля, в первую очередь, повышение цен. Рубль обваливался, соответственно, и мы закупали дороже, отметил Сергей Ветошкин. Цены на хлопок зависят от курса валют. Как рассказал Сергей Ветошкин, до сих пор сырье закупают дороже, чем в 2019 году: все подорожало более чем на десять процентов. Photo: pixabay.com По хлопку мы практически на 100% зависим от зарубежных поставщиков. Нам видится возможность проработки с Узбекистаном и другими хлопкопроизводящими странами взаимноинтересного соглашения о поставках по определённым ценам хлопка из этих стран, давая им возможность реализовать на нашем рынке соответствующей продукции, рассказал Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты России. Компания Сергея Ветошкина производит детский трикотаж, он подлежит обязательной сертификации. Но в маркировке группа товаров не задействована. В России с января 2021 года введена обязательная маркировка домашнего текстиля. На одежду, сделанную на заказ, она пока не распространяется. Все остальные участники отрасли вынуждены маркировать свои товары. В Торгово-промышленной палате считают, что эту обязанность игроков рынка следует подкрепить правом на поддержку. По замыслу правительства маркировка должна вывести рынок из тени. Доля контрафактной продукции в России может достигать 25% от объёмов продаж. Процесс легализации в том числе позволит отечественным предприятиям нарастить свои доли.

