Производство распашонок зависит от заграничного сырья: проблемы производителей тканей

По предварительным оценкам правительства и участников отрасли, производство текстильной продукции в России в 2020 году выросло на 23% — до 260 миллиардов рублей. Четверть этой суммы пришлась на выпуск тканей. Пятая часть — на производство постельного белья. Ещё 15% — за столовым бельём и полотенцами. Остальное — доля прочей текстильной продукции, в том числе нетканых материалов.