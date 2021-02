Ленинский районный суд продлил арест бывшему начальнику УМВД Екатеринбурга Игорю Трифонову. Теперь он до 16 мая пробудет в ИК № 13 для бывших сотрудников правоохранительных органов в Нижнем Тагиле.

Также арест на аналогичный срок продлили второму фигуранту уголовного дела Олегу Коноплеву, которого обвиняют в посредничестве в получении взятки, сообщает «Правда УрФО» со ссылкой на Ленинский суд Екатеринбурга. Напомним, Игорь Трифонов обвиняется в получении взятки в 7,5 миллиона рублей. Осенью 2020 года его этапировали в ИК-13 в Нижнем Тагиле. Обвиняемого во взятке генерала Трифонова этапировали в Нижний Тагил в спецвагоне

