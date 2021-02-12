Сыну умершего совладельца «УралТрансБанка» присудили долги финансовой организации

Например, в 2013–2014 годах ООО «Выйский ДОК», бенефициаром которого был Валерий Заводов, а соучредителем — ведущий специалист кредитного подразделения «УралТрансБанка» получил по кредитному договору 250 миллионов рублей. Затем через цепочки счетов и покупку векселей деньги были направлены на погашение долгов других заемщиков, а также покупку недвижимости самой финансовой организации.