Сыну умершего совладельца «УралТрансБанка» присудили долги финансовой организации

Кирилл Заводов, сын умершего совладельца «Уралтрансбанка» Валерия Заводова, привлечен к ответственности по долгам финансовой организации как наследник.

По решению Арбитражного суда Свердловской области сын будет отвечать по долгам банка в пределах стоимости наследственного имущества. Точная сумма будет озвучена после установления общего размера требований кредиторов, пишет РБК. Представитель Агентства по страхованию вкладов, настаивал на том, что банк выдавал невозвратные займы компаниям, которые были под контролем председателя правления и совладельца. Также суд привел данные из материалов уголовного дела. На допросах сотрудники финансовой организации и руководители фирм-должников подтверждали, что сам Валерий Заводов был владельцем многих компаний, которые получали невозвратные займы. Например, в 2013–2014 годах ООО «Выйский ДОК», бенефициаром которого был Валерий Заводов, а соучредителем — ведущий специалист кредитного подразделения «УралТрансБанка» получил по кредитному договору 250 миллионов рублей. Затем через цепочки счетов и покупку векселей деньги были направлены на погашение долгов других заемщиков, а также покупку недвижимости самой финансовой организации. Конкурсный управляющий требовал также привлечь к субсидиарной ответственности бывших членов правления банка — Андрея Спицына и Елену Козловскую, но суд не нашел оснований. На сегодняшний день, общая сумма требований кредиторов превышает 7,9 миллиарда рублей, из которых выплачено 5,1 миллиарда рублей. Напомним, совладелец обанкротившегося «Уралтрансбанка» Валерий Заводов в октябре 2019 года. В 2018 году Центробанк лишил финансовую организацию лицензии из-за неоднократного нарушения нормативов, после чего банк признали банкротом. Экс-владелец обанкротившегося «Уралтрансбанка» Валерий Заводов умер на 62 году жизни

