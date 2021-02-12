Тагильчанин Червоткин добился пятикратного увеличения компенсации за пытки в полиции

Напомним, в октябре 2018 года Червоткина вызвали на допрос в отдел полиции № 21. Там трое полицейских Анатолий Леонов, Денис Бородачев и Антон Лобанов стали заставлять его угрозами признаться в совершении преступления. Мужчина отказался, тогда полицеские его избили. Суд приговорил сотрудников МВД к заключению: один из них получил пять лет, остальные по четыре с половиной года лишения свободы. Кроме того, все они лишены права работы в правоохранительных органах на два года.