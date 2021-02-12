Тагильчанин Червоткин добился пятикратного увеличения компенсации за пытки в полиции

Тагильчанин Червоткин добился пятикратного увеличения компенсации за пытки в полиции

Сегодня, 17:36ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Житель Нижнего Тагила Максим Червоткин добился увеличения компенсации в пять раз за издевательства в полицейском участке.

Осенью 2020 года тагильчанину присудили выплату возмещения морального ущерба в сумме 30 тысяч рублей, однако он подал апелляцию. Адвокат мужчины добился компенсации в 150 тысяч рублей. Информацию подтвердили Е1 в Свердловском областном суде.

Напомним, в октябре 2018 года Червоткина вызвали на допрос в отдел полиции № 21. Там трое полицейских Анатолий Леонов, Денис Бородачев и Антон Лобанов стали заставлять его угрозами признаться в совершении преступления. Мужчина отказался, тогда полицеские его избили. Суд приговорил сотрудников МВД к заключению: один из них получил пять лет, остальные по четыре с половиной года лишения свободы. Кроме того, все они лишены права работы в правоохранительных органах на два года.

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