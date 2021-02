Тагильская пенсионерка отказывается от выплаты за переселение из аварийного жилья

Пенсионерка из Нижнего Тагила, которая проживает на улице Высокогорская, 60, отказывается от получения выплаты за переселение из аварийного жилья, которую ей предлагает администрация города.

Жительница Нижнего Тагила пожаловалась в ТК «Реальный Тагил» на то, что осталась жить одна во всем доме, так как ей некуда идти. Остальных жильцов переселили в новые места проживания, а затем квартиру пенсионерки отключили от отопления и газа. Дом был признан аварийным и подлежащим сносу постановлением от 31 марта 2016 года и включен в реестр таких домов постановлением от 13 февраля 2017 года, рассказали редакции TagilCity.ru в Управление по учету и распределению жилья администрации Нижнего Тагила. Аварийный дом включен во второй этап региональной адресной программы «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019–2025 годах». Согласно условиям программы, переселение собственников жилья осуществляется на основании ст. 32 Жилищного кодекса РФ. Она предусматривает выплату собственнику выкупной цены за изымаемое жилое помещение. Размер возмещения за комнату 16,4 квадратных метра, расположенной на улице Высокогорская, 60, квартира 3, составил 548,6 тысячи рублей. Оценка была произведена 12 августа 2020 года в соответствии с ч.7 ст. 32 Жилищного кодекса РФ. Однако, по ФЗ № 473 от 27 декабря 2019 года размер выплаты гражданам, при переселении из аварийного жилья не может превышать стоимость приобретения ими такого жилого помещения. Пенсионерка приобрела комнату в квартире после признания дома аварийным и подлежащим сносу. Согласно договору купли-продажи от 14 июля 2017 года, стоимость жилого помещения составляет 300 тысяч рублей. Именно такая сумма может быть выплачена собственнику по закону. Продажа и покупка жилых помещений, расположенных в многоквартирных жилых домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, законом не запрещена и происходит по общим правилам гражданского законодательства,пояснили редакции в ведомстве. Если продавец не уведомил покупателя о том, что жилое помещение находится в аварийном доме, покупатель вправе оспорить сделку в суде и вернуть деньги. Тагильчанка отказалась заключить соглашение об уплате выкупной цены за комнату в размере 300 тысяч рублей. В связи с этим 23 сентября 2020 года администрация Нижнего Тагила направила исковое заявление в суд об изъятии в собственность города жилого помещения с выплатой положенной суммы. 24 декабря 2020 года иск были удовлетворен. Пенсионерка не согласилась с решением суда и подала апелляцию.

