Тагильская пенсионерка отказывается от выплаты за переселение из аварийного жилья

Тагильчанка отказалась заключить соглашение об уплате выкупной цены за комнату в размере 300 тысяч рублей. В связи с этим 23 сентября 2020 года администрация Нижнего Тагила направила исковое заявление в суд об изъятии в собственность города жилого помещения с выплатой положенной суммы. 24 декабря 2020 года иск были удовлетворен. Пенсионерка не согласилась с решением суда и подала апелляцию.