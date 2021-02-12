Тагильский путеводитель завоевал награду всероссийской туристской премии

Тагильский путеводитель завоевал награду всероссийской туристской премии

Сегодня, 11:57ОбществоPhoto: официальный сайт "Малахитовой линии"
Бумажный путеводитель по «Малахитовой линии» в Нижнем Тагиле, которая является главной в городе, стала призером конкурса туристской премии «Маршрут года».

Сам конкурс состоялся в начале февраля в Саранске, сообщает ТК «Телекон».

Тагильский гид получил третье место в номинации «Лучший туристический путеводитель». В общей сложности в номинации было представлено 14 проектов.

По словам директора Центра развития туризма Павла Балина, путеводитель стал первым в УрФО и получил возможность побороться за первое место в финале.

В УРФО наш путеводитель стал первым, соответственно получил возможность пройти в финал и соревноваться с победителями других регионов. И по итогам финала наш путеводитель занял третье место, сказал Павел Балин.

Всего в 2020 году на участие в премии Всероссийской туристской премии «Маршрут года» поступило 442 проекта. Участникам предстояло соревноваться в 28 номинациях. УрФО заявил 11 проектов. В результате было выбрано 300 финалистов.

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