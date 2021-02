В Артемовском приставы обязали местного жителя устранить тараканов в своей квартире

В Артемовском местные жители многоквартирного дома обратились в суд с жалобой на соседа. Их не устраивало, что из-за антисанитарных условий в помещении появились насекомые, которые расползались по всему дому.

В результате судебные приставы обязали владельца квартиры уничтожить насекомых, но мужчина не откликнулся, а также проигнорировал предупреждение об уголовной ответственности, рассказали Ура.ру в пресс-службе управления ФССП России по Свердловской области. Позже падчерица свердловчанина рассказала, что он работает вахтовым методом и долгое время не появляется дома. Судебные приставы связались с должником по телефону, вскоре он прибыл домой с вахты. Мужчина обеспечил доступ в квартиру для дезинсекции,отметили в ведомстве. Перед обработкой хозяева сняли покрытие потолка, обои и пол. Приставы, которые проверили помещение после дезинсекции, установили, что насекомые визуально отсутствуют.

