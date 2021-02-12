В Артемовском приставы обязали местного жителя устранить тараканов в своей квартире

В Артемовском приставы обязали местного жителя устранить тараканов в своей квартире

Сегодня, 19:23ОбществоPhoto: pixabay
В Артемовском местные жители многоквартирного дома обратились в суд с жалобой на соседа. Их не устраивало, что из-за антисанитарных условий в помещении появились насекомые, которые расползались по всему дому.

В результате судебные приставы обязали владельца квартиры уничтожить насекомых, но мужчина не откликнулся, а также проигнорировал предупреждение об уголовной ответственности, рассказали Ура.ру в пресс-службе управления ФССП России по Свердловской области.

Позже падчерица свердловчанина рассказала, что он работает вахтовым методом и долгое время не появляется дома.

Судебные приставы связались с должником по телефону, вскоре он прибыл домой с вахты. Мужчина обеспечил доступ в квартиру для дезинсекции,отметили в ведомстве.

Перед обработкой хозяева сняли покрытие потолка, обои и пол. Приставы, которые проверили помещение после дезинсекции, установили, что насекомые визуально отсутствуют.

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