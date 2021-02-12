В Екатеринбурге египтятину грозит 20 лет тюрьмы за полторы тысячи «закладок»

Иностранца остановил наряд ППС в тот момент, когда он делал фото места «закладки». У него изъяли около четырех граммов амфетамина и телефон, на котором была переписка с поставщиком и фотографии тайников. Оказалось, что египтянин приехал в столицу Урала из Мордовии, где окончил техникум. В Екатеринбурге он хотел поступить в медуниверситет, но вместо этого за четыре месяца сделал почти полторы тысячи «закладок», пишет Е1.