В Екатеринбурге египтятину грозит 20 лет тюрьмы за полторы тысячи «закладок»

В Екатеринбурге египтятину грозит 20 лет тюрьмы за полторы тысячи «закладок»

Сегодня, 12:50ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге будут судить двадцатилетнего египтянина Георгиса Хосни Заки. Его подозревают в продаже психотропных веществ в особо крупном размере через интернет.

Молодому человеку грозит лишение свободы до 20 лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. По версии следствия, в октябре 2020 года египтянин согласился взять у поставщика крупную партию амфетамина, рассортировать ее и разложить «закладки» по улицам Екатеринбурга. Передавший студенту психотропное вещество пока не найден.

Иностранца остановил наряд ППС в тот момент, когда он делал фото места «закладки». У него изъяли около четырех граммов амфетамина и телефон, на котором была переписка с поставщиком и фотографии тайников. Оказалось, что египтянин приехал в столицу Урала из Мордовии, где окончил техникум. В Екатеринбурге он хотел поступить в медуниверситет, но вместо этого за четыре месяца сделал почти полторы тысячи «закладок», пишет Е1.

Напомним, в январе этого года в Нижнем Тагиле «закладчики» начали прятать наркотические средства в снегу на автомобилях, которые долго стоят на парковке.

Stories:
Екатеринбург
Related news:
наркотикисудЕгипетЕкатеринбург
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы