В Екатеринбурге египтятину грозит 20 лет тюрьмы за полторы тысячи «закладок»

В Екатеринбурге будут судить двадцатилетнего египтянина Георгиса Хосни Заки. Его подозревают в продаже психотропных веществ в особо крупном размере через интернет.

Молодому человеку грозит лишение свободы до 20 лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. По версии следствия, в октябре 2020 года египтянин согласился взять у поставщика крупную партию амфетамина, рассортировать ее и разложить «закладки» по улицам Екатеринбурга. Передавший студенту психотропное вещество пока не найден. Иностранца остановил наряд ППС в тот момент, когда он делал фото места «закладки». У него изъяли около четырех граммов амфетамина и телефон, на котором была переписка с поставщиком и фотографии тайников. Оказалось, что египтянин приехал в столицу Урала из Мордовии, где окончил техникум. В Екатеринбурге он хотел поступить в медуниверситет, но вместо этого за четыре месяца сделал почти полторы тысячи «закладок», пишет Е1. Напомним, в январе этого года в Нижнем Тагиле «закладчики» начали прятать наркотические средства в снегу на автомобилях, которые долго стоят на парковке. В Нижнем Тагиле «закладчики» начали прятать наркотики на припаркованных автомобилях

