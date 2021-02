В Екатеринбурге пенсионерка получила два года условно за убийство сына из-за водки

В Екатеринбурге пенсионерка получила два года условного срока с испытательным сроком четыре года за убийство сына кухонным ножом, сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета (СКР) по Свердловской области Александр Шульга.

71-летняя женщина признана виновной в совершении преступления по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Ночью 11 июня 2020 года подсудимая находилась на кухне своей квартиры и пила чай. К ней подошел взрослый сын, который в течение недели перед случившимся употреблял спиртное. Мужчина потребовал от матери водки и замахнулся на нее рукой. Пенсионерка разозлилась, взяла лежавший на столе нож и нанесла сыну два удара в область живота. В результате мужчина был госпитализирован в больницу, где от полученной травмы скончался. Суд учел ряд смягчающих обстоятельств, а также аморальное поведение погибшего, что сало поводом для совершения преступления. По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, после совершения преступления женщина сама вызвала скорую помощь и полицию. Она созналась в содеянном и отдала нож, являющийся орудием преступления. Женщина также пояснила, что ее сын работал периодически, семью не содержал, а в состоянии опьянения проявлял агрессию. В тот день он также употреблял спиртное, ночью ходил по квартире, хлопал дверями и не давал спать домочадцам.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter