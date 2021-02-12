В Екатеринбурге пенсионерка получила два года условно за убийство сына из-за водки

По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, после совершения преступления женщина сама вызвала скорую помощь и полицию. Она созналась в содеянном и отдала нож, являющийся орудием преступления. Женщина также пояснила, что ее сын работал периодически, семью не содержал, а в состоянии опьянения проявлял агрессию. В тот день он также употреблял спиртное, ночью ходил по квартире, хлопал дверями и не давал спать домочадцам.