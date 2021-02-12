В Свердловской области генерал отсудил у МЧС полученную накануне увольнения квартиру

Жилплощадь генерал получал как нуждающийся. Решение оставить квартиру за ним 11 февраля принял Центральный окружной военный суд Екатеринбурга. Также Заленский смог отсудить у главка МЧС Свердловской области 300 рублей, заплаченные им за госпошлину при обращении в суд.
Признано, что я прав. О том, что квартира принадлежит мне по праву, не было никаких сомнений, ни одной секунды,рассказал Ура.ру Андрей Заленский.
Решение суда вступит в силу после 20 февраля.
Напомним, в конце января стало известно, что начальник ГУ МЧС РФ по Свердловской области генерал-майор Виктор Теряев по собственному желанию выбыл из списка на получение социальной выплаты для приобретения жилья.