В Свердловской области генерал отсудил у МЧС полученную накануне увольнения квартиру

В Екатеринбурге бывший глава управления МЧС России по Свердловской области Андрей Заленский отсудил у ведомства, которое возглавлял, полученную накануне увольнения квартиру.

Жилплощадь генерал получал как нуждающийся. Решение оставить квартиру за ним 11 февраля принял Центральный окружной военный суд Екатеринбурга. Также Заленский смог отсудить у главка МЧС Свердловской области 300 рублей, заплаченные им за госпошлину при обращении в суд. Признано, что я прав. О том, что квартира принадлежит мне по праву, не было никаких сомнений, ни одной секунды,рассказал Ура.ру Андрей Заленский. Решение суда вступит в силу после 20 февраля. Напомним, в конце января стало известно, что начальник ГУ МЧС РФ по Свердловской области генерал-майор Виктор Теряев по собственному желанию выбыл из списка на получение социальной выплаты для приобретения жилья. Начальник свердловского управления МЧС выбыл из списков на жилищную субсидию

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter