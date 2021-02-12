В Сысерти хулиганы избили оператора камеры дорожной фотофиксации и попали под суд

В Сысерти хулиганы избили оператора камеры дорожной фотофиксации и попали под суд

Сегодня, 16:53ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Сысерти суд вынес приговор трем мужчинам, которые избили оператора камеры дорожной фотофиксации и сломали прибор, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, 5 марта 2020 года мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения. Они ехали с другими лицами на автомобиле «УАЗ» из Екатеринбурга в сторону Челябинска. На дороге они увидели комплекс «Кордон-М»2, который осуществлял фиксацию нарушений ПДД по превышению скорости.

Осужденные остановили автомобиль на разделительной полосе. Один из них вооружился совковой лопатой, подошел к автомобилю «Шевроле Нива», в котором находился оператор, и ударил лопатой по заднему стеклу автомобиля. В это время второй мужчина подошел к комплексу фиксации и толкнул его рукой на землю, из-за чего прибор получил повреждения. Затем осужденный подошел к оператору и стал его избивать, в том числе с помощью лопаты. В избиениях ему помогал третий участник происшествия. Затем мужчины скрылись с места преступления.

Суд признал мужчин виновными в хулиганстве и умышленному причинению легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений с применением предметов, используемых в качестве оружия. Одному из них назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ, двое других получили по 250 часов обязательных работ каждому. Кроме того, они должны выплатить потерпевшему компенсацию морального вреда.

Напомним, в мае 2020 года в Екатеринбурге двое мужчин избили и ограбили девушку-оператора, которая следила за камерой дорожной фотофиксации.

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