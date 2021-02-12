В Сысерти хулиганы избили оператора камеры дорожной фотофиксации и попали под суд

Осужденные остановили автомобиль на разделительной полосе. Один из них вооружился совковой лопатой, подошел к автомобилю «Шевроле Нива», в котором находился оператор, и ударил лопатой по заднему стеклу автомобиля. В это время второй мужчина подошел к комплексу фиксации и толкнул его рукой на землю, из-за чего прибор получил повреждения. Затем осужденный подошел к оператору и стал его избивать, в том числе с помощью лопаты. В избиениях ему помогал третий участник происшествия. Затем мужчины скрылись с места преступления.