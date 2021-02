В Нижнем Тагиле увеличилась сумма компенсации на питание детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов, которые обучаются на дому. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте города.

Размер выплаты увеличился с связи с индексацией с 1 января 2021 года размера денежной компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед) этой категории несовершеннолетних. Родителям или законным представителям полагается 122,7 рублей за один учебный день обучения на дому. Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

