В Тагиле за травлю детей заблокирован паблик во «ВКонтакте» с 6,5 тысячи подписчиков

В этой группе состояло более 6,5 тысячи подписчиков. В описании группы значилось, что она предназначена для юмора. На самом деле администраторы выкладывали фотографии детей без их разрешения, оскорбляли их, побуждали к насилию и требовали деньги за удаление постов.
Например, в группе с нелестными комментариями выкладывали фотографии девочек, причем администраторы были готовы дать их телефон и адрес за 150 лайков.
Шл*** Вагонки. Курит и пьет, как скотина. Пристает ко всем за один рубль,один из постов, которые были опубликованы администратором в группе.
Анонимно. Это… (имя девочки, прим.ред). Даст за два рубля. За 150 лайков скину автора комментария,такие посты выкладывал администратор группы во «ВКонтакте».
Помимо этого, в группе неоднократно призывали к насилию тех, кто был опубликовали в посте. Их призывали пинать, унижать и оскорблять различными способами.
Администраторы группы были скрыты, поэтому мама мальчика, которого травили в группе, написала заявление в полицию. Она просила найти автора того, кто выложил фото с оскорблениями и призывами к насилию. Также она настаивала на том, чтобы группу закрыли.
В ПДН отдела полиции № 17 была проведена проверка, в ходе которой была установлена девочка, написавшая пост. Она призналась, что написала его, разозлившись на бывшего одноклассника. Инспекторы ПДН провели беседу с обоими подростками на предмет корректного поведения при общении в соцсетях и направили запрос во «ВКонтакте» для установления администратора этой страницы. Однако девочка никакого наказания не понесла, ей еще нет 14 лет.
11 февраля страница группы была заблокирована, рассказали редакции в МУ МВД «Нижнетагильское».