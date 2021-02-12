В Тагиле за травлю детей заблокирован паблик во «ВКонтакте» с 6,5 тысячи подписчиков

В Тагиле за травлю детей заблокирован паблик во «ВКонтакте» с 6,5 тысячи подписчиков

Сегодня, 11:07ОбществоЕвгения СафинаPhoto: pixabay.com
Ранее редакция TagilCity.ru рассказала о травле детей в паблике во «ВКонтакте». После публикации полиция направила запрос в соцсеть для установления администратора этой группы. В результате, через два дня ее закрыли за оскорбление личности.

В этой группе состояло более 6,5 тысячи подписчиков. В описании группы значилось, что она предназначена для юмора. На самом деле администраторы выкладывали фотографии детей без их разрешения, оскорбляли их, побуждали к насилию и требовали деньги за удаление постов.

Например, в группе с нелестными комментариями выкладывали фотографии девочек, причем администраторы были готовы дать их телефон и адрес за 150 лайков.

Шл*** Вагонки. Курит и пьет, как скотина. Пристает ко всем за один рубль,один из постов, которые были опубликованы администратором в группе.

Анонимно. Это… (имя девочки, прим.ред). Даст за два рубля. За 150 лайков скину автора комментария,такие посты выкладывал администратор группы во «ВКонтакте».

Помимо этого, в группе неоднократно призывали к насилию тех, кто был опубликовали в посте. Их призывали пинать, унижать и оскорблять различными способами.

Администраторы группы были скрыты, поэтому мама мальчика, которого травили в группе, написала заявление в полицию. Она просила найти автора того, кто выложил фото с оскорблениями и призывами к насилию. Также она настаивала на том, чтобы группу закрыли.

В ПДН отдела полиции № 17 была проведена проверка, в ходе которой была установлена девочка, написавшая пост. Она призналась, что написала его, разозлившись на бывшего одноклассника. Инспекторы ПДН провели беседу с обоими подростками на предмет корректного поведения при общении в соцсетях и направили запрос во «ВКонтакте» для установления администратора этой страницы. Однако девочка никакого наказания не понесла, ей еще нет 14 лет.

11 февраля страница группы была заблокирована, рассказали редакции в МУ МВД «Нижнетагильское».

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