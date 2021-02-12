В Тагиле за травлю детей заблокирован паблик во «ВКонтакте» с 6,5 тысячи подписчиков

В ПДН отдела полиции № 17 была проведена проверка, в ходе которой была установлена девочка, написавшая пост. Она призналась, что написала его, разозлившись на бывшего одноклассника. Инспекторы ПДН провели беседу с обоими подростками на предмет корректного поведения при общении в соцсетях и направили запрос во «ВКонтакте» для установления администратора этой страницы. Однако девочка никакого наказания не понесла, ей еще нет 14 лет.