«День пожирателей бывших» пройдет в зоопарке Екатеринбурга

«День пожирателей бывших» пройдет в екатеринбургском зоопарке. Это мероприятие приурочено ко Дню влюблённых.
Замысел в том, чтобы выбрать таракана и назвать его именем бывшего. После этого насекомое будет скормлено суррикатам и рыбам.
Всё желающие могут оставить заявку на участие, сообщили в зоопарке. В ней надо рассказать, почему надо скормить бывшего или бывшую питомцам, а также дать имя «жертве».
14 февраля в 14:00 всё тараканы будут скормлены. Посмотреть, как это будет происходить, можно в Instagram зоопарка или лично.