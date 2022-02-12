«День пожирателей бывших» пройдет в зоопарке Екатеринбурга

«День пожирателей бывших» пройдет в зоопарке Екатеринбурга
«День пожирателей бывших» пройдет в зоопарке Екатеринбурга
Сегодня, 22:03ОбществоФото: Екатеринбургский зоопарк
«День пожирателей бывших» пройдет в екатеринбургском зоопарке. Это мероприятие приурочено ко Дню влюблённых.

«День пожирателей бывших» пройдет в екатеринбургском зоопарке. Это мероприятие приурочено ко Дню влюблённых.

Замысел в том, чтобы выбрать таракана и назвать его именем бывшего. После этого насекомое будет скормлено суррикатам и рыбам.

Всё желающие могут оставить заявку на участие, сообщили в зоопарке. В ней надо рассказать, почему надо скормить бывшего или бывшую питомцам, а также дать имя «жертве».

14 февраля в 14:00 всё тараканы будут скормлены. Посмотреть, как это будет происходить, можно в Instagram зоопарка или лично.

Сюжеты:
Екатеринбург
зоопаркпраздникиЕкатеринбург
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