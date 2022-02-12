Свердловчане жалуются на отсутствие онлайн-уроков во время дистанта у школьников

Свердловчане жалуются на отсутствие онлайн-уроков во время дистанта у школьников
Свердловчане жалуются на отсутствие онлайн-уроков во время дистанта у школьников
Сегодня, 11:33ОбществоФото: 1MI
Жители разных городов Свердловской области жалуются на плохую работу учителей во время дистанционного обучения школьников.

Родители школьников говорят, что вместо того, чтобы проводить уроки онлайн и объяснять материал детям, учителя присылают фотографии учебников с заданиями.

Мама ученика восьмого класса из Горного Щита заявила, что за неделю дистанта в интернете был проведен только один урок черчения. Отец шестиклассника из Невьянска пожаловался, что часто задания не удается разобрать. Например, часть текста напечатана в перевернутом виде.

Чтобы справиться с программой, родителям приходится нанимать репетиторов или объяснять материал самим, так как дети часто не понимают параграфы, читая их в учебниках, пишет Е1.

Напомним, в Свердловской области дистанционное обучение школьников заканчивается 16 февраля, с 17 числа дети будут учиться очно. Также с 12 февраля возобновляются занятия в кружках допобразования и спортивных секциях.

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Екатеринбург
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