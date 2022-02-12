Свердловчане жалуются на отсутствие онлайн-уроков во время дистанта у школьников

Мама ученика восьмого класса из Горного Щита заявила, что за неделю дистанта в интернете был проведен только один урок черчения. Отец шестиклассника из Невьянска пожаловался, что часто задания не удается разобрать. Например, часть текста напечатана в перевернутом виде.