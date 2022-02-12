Устроившие забег в памперсах на дороге в Екатеринбурге рэперы оштрафованы

Нарушителей вызвали в отделение ГИБДД для того, чтобы они объяснили свое поведение. Неработающие молодые люди 20 и 25 лет нигде не обучаются. По их словам, они устроили забег для съемки клипа. Не смотря на то, что рэперы раскаялись и извинились, обоим был выписан штраф за нахождение на проезжей части.