Устроившие забег в памперсах на дороге в Екатеринбурге рэперы оштрафованы

Устроившие забег в памперсах на дороге в Екатеринбурге рэперы оштрафованы
Устроившие забег в памперсах на дороге в Екатеринбурге рэперы оштрафованы
Сегодня, 10:41ОбществоФото: 1MI
Два молодых человека, которые бегали по центру Екатеринбурга в памперсах по проезжей части, получили штрафы.

Нарушителей вызвали в отделение ГИБДД для того, чтобы они объяснили свое поведение. Неработающие молодые люди 20 и 25 лет нигде не обучаются. По их словам, они устроили забег для съемки клипа. Не смотря на то, что рэперы раскаялись и извинились, обоим был выписан штраф за нахождение на проезжей части.

Также нарушителям грозит ответственность за нарушение общественного порядка, они получили повестки в полицию, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

Видео:«КП-Екатеринбург»

Напомним, вечером 3 февраля два рэпера в центре Екатеринбурга бегали по дороге в подгузниках и приставали к водителям, привлекая внимание прохожих.

Сюжеты:
Екатеринбург
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