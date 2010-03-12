13 марта в г. Нижний Тагил - День тишины

Ровно в полночь из теле-радио-эфиров должны исчезнуть агитационные ролики кандидатов в депутаты свердловской областной и нижнетагильской городской Думы. 13 марта – День тишины. Он дается для того, чтобы каждый избиратель смог взвесить все за и против и без информационного прессинга сделать выбор. Как рассказала нам председатель городской избирательной комиссии Лидия Брызгалова, на сегодня в Нижнем Тагиле все готово к проведению выборов. Все избирательные участки снабжены качественной связью. Сегодня на них завезли бюллетени. Сотрудники милиции взяли участки для голосования под круглосуточную охрану.