13 марта в г. Нижний Тагил - День тишины
12 марта 2010, 17:33ОбществоArtem
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Сегодня – последний день, когда разрешена агитация на нынешних выборах.
Ровно в полночь из теле-радио-эфиров должны исчезнуть агитационные ролики кандидатов в депутаты свердловской областной и нижнетагильской городской Думы. 13 марта – День тишины. Он дается для того, чтобы каждый избиратель смог взвесить все за и против и без информационного прессинга сделать выбор. Как рассказала нам председатель городской избирательной комиссии Лидия Брызгалова, на сегодня в Нижнем Тагиле все готово к проведению выборов. Все избирательные участки снабжены качественной связью. Сегодня на них завезли бюллетени. Сотрудники милиции взяли участки для голосования под круглосуточную охрану.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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