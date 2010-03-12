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Более 50-ти обращений с жалобами поступило в Роспотребнадзор от жителей г. Нижний Тагил
Сюжеты:
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Более 50-ти обращений с жалобами поступило в Роспотребнадзор от жителей г. Нижний Тагил

12 марта 2010, 17:04ОбществоArtem
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