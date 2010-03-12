Более 50-ти обращений с жалобами поступило в Роспотребнадзор от жителей г. Нижний Тагил

15-го марта отмечается Всемирный День защиты прав потребителей. То есть, это праздник каждого из нас. 15-го марта тагильчане, чьи потребительские права были нарушены, смогут получить консультации экспертов. Для этого необходимо либо подойти по адресу Карла Маркса, 29 в период с 10-ти до 16-ти часов, либо позвонить по телефонам «горячей линии». Один из них 41-93-54. Кроме того, специалисты ответят на вопросы тагильчан по телефонам 41-82-15, 41-83-62 и 41-93-33. Как отметила главный специалист-эксперт нижнетагильского отдела Роспотребнадзора Елена Старикова, в последние месяцы подавляющее большинство жалоб тагильчан касалось жилищно-коммунальной сферы. Так, только с начала года в Роспотребнадзор поступило более 50-ти обращений с жалобами на начисление платежей за отплату электроэнергии в местах общего пользования.