Что нужно, чтобы стать депутатом, рассказали молодёжи г. Нижний Тагил

Там юношам и девушкам рассказывали о том, почему важно участвовать в выборах. Главная цель форума – формирование активной гражданской позиции – была достигнута. Так, один из участников форума Федор Федорахин рассказал нам, что обязательно примет участие в предстоящих выборах, и считает, что все неравнодушные тагильчане должны это сделать. Форум состоял из двух частей. Первая - ярмарка молодежных инициатив, в которой участники рассказывали о своей общественной жизни и новых проектах. А после этого депутаты нижнетагильской городской думы отвечали на интересующие молодежь вопросы. Одним из таких вопросов был о том, какими качествами должен обладать депутат. Законодатели заявили, что это честность, порядочность, самоотдача в работе и желание представлять интересы населения.