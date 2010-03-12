Налоговая инспекция г. Нижний Тагил сейчас работает даже по вечерам и в выходные

Это связано с тем, что срок уплаты транспортного и земельного налога истекает через пару недель - 1-го апреля. По словам начальника Межрайонной ИФНС России № 16 по Свердловской области Леонида Мартюшёва, большие очереди выстраиваются в общепринятое рабочее время – с 8-ми до 17-ти часов. Хотя, инспекция в это горячее время работает еще и по вечерам, и даже в выходные. Так, в будние дни налогоплательщиков ждут с 08.30 до 19-ти часов. А в субботу и воскресенье – с 8.30 до 15-ти.