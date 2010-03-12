Нормативы потребления электричества вырастут на 50 %
12 марта 2010, 16:59ОбществоArtem
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С 1 апреля нормативы потребления электроэнергии для физических лиц в Свердловской области могут возрасти на 30-50 %.
Такое заявление сделал председатель РЭК Николай Подкопай. Он пояснил, что это связано с заметным фактическим увеличением потребления электроэнергии свердловчанами за последние годы. Он напомнил, что установленные стандартные нормативы используются для начисления платы гражданам, чьи квартиры не оборудованы счетчиками.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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