Нормативы потребления электричества вырастут на 50 %

Такое заявление сделал председатель РЭК Николай Подкопай. Он пояснил, что это связано с заметным фактическим увеличением потребления электроэнергии свердловчанами за последние годы. Он напомнил, что установленные стандартные нормативы используются для начисления платы гражданам, чьи квартиры не оборудованы счетчиками.