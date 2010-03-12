Руководителям управляющих компаний г. Нижний Тагил предложили сменить транспорт

А всего, по словам руководителя этого предприятия Владимира Юрченко, за зиму уже убрано 128 тысяч тонн. На совещании, посвященном предстоящему паводку, председатель комиссии по предупреждениям и ликвидации чрезвычайных ситуаций Владимир Белов попросил «Тагилдорстрой» не снижать темпов. При этом, он обрушился с критикой на руководителей управляющих компаний и директоров торговых предприятий, которые не участвуют в уборке прилегающих территорий от снега. На заявление одного из руководителей управляющих компаний о том, у них нет специальной техники, председатель КЧС Владимир Белов ответил: «Слезайте со своих «лэндкрузеров» и «лексусов» и закупайте необходимое для работы оборудование».