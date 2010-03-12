Самой красивой кошкой назван сервал
12 марта 2010, 16:24ОбществоArtem
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В екатеринбургском зоопарке подвели итоги конкурса «Зоомисс-2010», проводившегося среди представительниц семейства кошачьих, сообщает Интерфакс-урал.
В голосовании приняли участие 879 посетителей зоопарка, каждый из которых мог отдать предпочтение одной из 12 участниц конкурса. В итоге победительницей названа самка сервала Наяда, за которую проголосовали 110 посетителей зоопарка. Она обошла степную кошку и кошку-рыболова.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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