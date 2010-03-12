Самой красивой кошкой назван сервал

В голосовании приняли участие 879 посетителей зоопарка, каждый из которых мог отдать предпочтение одной из 12 участниц конкурса. В итоге победительницей названа самка сервала Наяда, за которую проголосовали 110 посетителей зоопарка. Она обошла степную кошку и кошку-рыболова.