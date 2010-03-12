В «Личный кабинет налогоплательщика» заглянули тысячи жителей г. Нижний Тагил

По 2-м тысячам сформированных платежных документов оплачена задолженность в размере 187 тысяч рублей, рассказал начальник Межрайонной ИФНС России №16 по Свердловской области Леонид Мартюшёв. Тагильские налоговики отмечают, что online-сервис набирает популярность среди горожан. Все, что нужно, для того, чтобы проверить есть ли у тебя задолженность по налогам – это рабочий или домашний компьютер с доступом в Интернет. На сайте Федеральной налоговой службы www.r66.nalog.ru в разделе «Личный кабинет налогоплательщика» укажите свои фамилию, имя, отчество и ИНН. Результатом запроса будет таблица, где указаны ваши задолженности. Через Интернет можно узнать о долгах по транспортному и земельному налогам, налогам на доходы и имущество физических лиц.