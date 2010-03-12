В Свердловской области будут собирать грузовики «Рено»
12 марта 2010, 16:39ОбществоArtem
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Французский автомобильный концерн дал свое согласие на совместную сборку на базе предприятия «Автомобили и моторы Урала».
Как пишет ГородФМ, первоначально поставлена планка в 10 тысяч машин ежегодно. Некоторые автомобили начнут выпускать, используя детали французского производства. В последующем будет рассматриваться возможность изготовления на уральском заводе отдельных автокомпонентов.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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