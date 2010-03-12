В Свердловской области будут собирать грузовики «Рено»

Как пишет ГородФМ, первоначально поставлена планка в 10 тысяч машин ежегодно. Некоторые автомобили начнут выпускать, используя детали французского производства. В последующем будет рассматриваться возможность изготовления на уральском заводе отдельных автокомпонентов.