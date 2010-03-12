Юлия Чичерина попала в серьезную аварию на Урале
12 марта 2010, 16:31ОбществоArtem
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Певица Юлия Чичерина попала в аварию по дороге из Екатеринбурга в Шадринск.
Как сообщает «Новый Регин», ДТП произошло 9 марта. В машине находились Юля с мужем и дочерью. Во время сильной пурги, чтобы избежать столкновения с Камазом, пришлось свернуть в кювет. Внедорожник несколько раз перевернулся. В результате Юлия Чичерина получила перелом руки, ее десятилетняя дочь разбила нос, муж ударился головой. В больнице Чичериной наложили гипс, но концерт в Шадринске она решила не отменять.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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