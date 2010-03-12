Жители г. Нижний Тагил все чаще болеют чесоткой

Он превысил среднеобластной показатель в 1,5 раза. Практически, каждый второй заболевший чесоткой – ребенок. Заражение происходит путем прямого контакта через одежду, постельное и нательное белье, предметы обихода. Как рассказали нам в управлении здравоохранения города, в росте заболеваемости виноваты и некоторые коллективы, которые скрывают, что у них есть очаг заражения. Ситуация осложняется и тем, что многие тагильчане пытаются лечиться самостоятельно. Медики напоминают, что при обнаружении первых признаков чесотки (кожный зуд, расчесы в межпальцевых складках, на коже живота, ягодиц и бедер, пузырьки с прозрачным содержимым и гнойнички) необходимо срочно обратиться к дерматологу. Заниматься самолечением недопустимо. Во избежание заражения достаточно соблюдать правила личной гигиены: регулярно мыть руки и тело, своевременно менять постельное и нательное белье, проводить влажную уборку помещений.