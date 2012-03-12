Банк24.ру вошел в число крупнейших банков страны по размеру активов
Банк24.ру вошел в ТОП-500 крупнейших российских банков сразу по нескольким показателям. Рейтинг составлен агентством РБК.Рейтинг.
Так, по размеру чистых активов банк оказался на 215 месте, обогнав некоторые крупные региональные и даже федеральные банки. На 1 января 2012 года размер чистых активов Банка24.ру составил 11,8 миллиардов рублей. За год эта сумма выросла почти на треть (на 27%).
При этом Банк24.ру был отмечен в числе самых прибыльных и эффективных банков по итогам 2011 года: он занял 106 место с показателем 402, 52 млн. рублей. Это в 3,3 раза больше, чем по итогам 2010 года.
Еще Банк24.ру вошел в число самых кредитующих банков страны. Его кредитный портфель на начало года превысил 1,3 миллиарда рублей. Главная специализация Банка24.ру – овердрафтное кредитование частных и корпоративных клиентов, а также выдача разовых кредитов хорошим заёмщикам на льготных условиях. Ознакомиться с рейтингом полностью можно здесь.