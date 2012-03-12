Банк24.ру вошел в число крупнейших банков страны по размеру активов

Так, по размеру чистых активов банк оказался на 215 месте, обогнав некоторые крупные региональные и даже федеральные банки. На 1 января 2012 года размер чистых активов Банка24.ру составил 11,8 миллиардов рублей. За год эта сумма выросла почти на треть (на 27%).

При этом Банк24.ру был отмечен в числе самых прибыльных и эффективных банков по итогам 2011 года: он занял 106 место с показателем 402, 52 млн. рублей. Это в 3,3 раза больше, чем по итогам 2010 года.