Компания Hyundai представила маленький турбомотор

Другие характеристики двигателя пока не сообщаются. Также в компании отказались назвать модели, на которых впервые появится эта «четверка». В Hyundai лишь отметили, что новинку планируется устанавливать на автомобили сегментов «B» и «C». Очевидно, речь может идти о хэтчбеках i20 и i30. Ожидается, что агрегат появится в серии уже в текущем году.