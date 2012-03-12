Компания Hyundai представила маленький турбомотор
12 марта 2012, 09:58ОбществоРОман БОТов
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Компания Hyundai привезла на Женевское моторшоу новый двигатель — 1,2-литровый четырехцилиндровый бензиновый агрегат T GDi, оснащенный турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива. Шестнадцатиклапанный мотор имеет два распредвала и развивает 130 лошадиных сил. По словам представителей Hyundai, уровень выбросов CO2 агрегата составляет «менее 110 граммов на километр».
Другие характеристики двигателя пока не сообщаются. Также в компании отказались назвать модели, на которых впервые появится эта «четверка». В Hyundai лишь отметили, что новинку планируется устанавливать на автомобили сегментов «B» и «C». Очевидно, речь может идти о хэтчбеках i20 и i30. Ожидается, что агрегат появится в серии уже в текущем году.
Фото с сайта autoweek.nl
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