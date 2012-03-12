Купе Disco Volante получит путевку в серию

Ателье Touring Superleggera таким замысловатым образом воздает дань памяти одной из моделей марки Alfa Romeo 1952 года – купе 1900, которое 60 лет назад также использовалось ателье Touring Superleggera для постройки концепта с тем же самым названием. Современный Disco Volante также создан на платформе Alfa Romeo. В качестве базы использовано купе 8C Competizione: таким образом, прототип получил 4,7-литровый 450-сильный мотор, расположенный спереди, но в пределах колесной базы, 6-ступенчатую секвентальную КПП, самоблокирующийся дифференциал и задний привод. На разгон до 100 км/ч прототип тратит 4,2 секунды. В кузовном ателье официально подтвердили слухи о том, что Летающая тарелка будет выпущена некоей серийной партией. Однако итальянцы озаботились уточнить, что партия будет предельно ограниченной: несколько купе выпустят специально для коллекционеров, поклонников редких спорткаров и просто обеспеченных индивидуалистов. Дело в том, что на сборку каждого экземпляра Летающей тарелки уходит более 4000 человекочасов высококвалифицированного труда. В ателье обещают доставить собранный Disco Volante заказчику только через 8 месяцев после того, как им предоставят донорский экземпляр Alfa Romeo 8С Competizione.