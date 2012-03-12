Март не в курсе, что он – весна. Синоптики обещают метели и гололёд
12 марта 2012, 12:59ОбществоОльга
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На Среднем Урале, по данным Свердловского Гидрометцентра, стоит умеренно-морозная погода. И в ближайшие дни ситуация не изменится.
Вероятность осадков невелика. К середине недели на погоду Урала начнетвлиять североатлантический циклон. Во второй половине недели ожидаетсяснег, гололед, метели. Синоптики предупреждают предприятия онеблагоприятных метеоусловиях – слабый ветер способствует скоплениюзагрязняющих выбросов в атмосфере. Это предупреждение действует до 14марта.
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