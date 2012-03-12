Март не в курсе, что он – весна. Синоптики обещают метели и гололёд

Вероятность осадков невелика. К середине недели на погоду Урала начнетвлиять североатлантический циклон. Во второй половине недели ожидаетсяснег, гололед, метели. Синоптики предупреждают предприятия онеблагоприятных метеоусловиях – слабый ветер способствует скоплениюзагрязняющих выбросов в атмосфере. Это предупреждение действует до 14марта.