На каких площадках играют тагильские дети? Разбираются районные прокуратуры

Поручение об этом дала областная прокуратура после нескольких несчастных случаев, произошедших с детьми во дворах. Какие нарушения были выявлены на Вагонке? В одном из дворов, похоже, есть, где развернуться ребятне. Здесь и горка, и домик, и даже беседка есть. Только вот её устойчивость доверия не внушает. А сюдамогут свободно заезжать машины. Чтобы этого не происходило, говорят специалисты, территория должна быть огорожена.

На данной территории установлены самодельные конструкции, качели с цепями, что также является травмоопасным отмечает помощник прокурора Дзержинского района Анна Кривошеева.

Дворы Вагонки сотрудники прокуратуры стали проверять неделю назад совместно со специалистами, осуществляющими строительный контроль над качеством выполняемых услуг по благоустройству. Всего было проверено 11 детских площадок.

На данных территориях были обнаружены металлические и иные конструкции, которые были не закреплены надлежащим образом, их техническое состояние не соответствовало требованиям безопасности. По результатам указанной проверки прокурором района было вынесено представление в адрес главы Нижнего Тагила рассказала Анна Кривошеева.

Теперь в течение месяца главе города необходимо будет принять меры, чтобы все выявленные нарушения были устранены.