На маркетинговом форуме в Тюмени презентуют первый в России онлайн-магазин по продаже недвижимости

Участникам форума обещают рассказать о принципиально новом, простом, логичном и понятном подходе к маркетингу в Интернете, сочетании традиционного маркетинга с новейшими интернет-технологиями и инструментами.

Информация, которую преподнесут участникам события - это максимально эффективное сочетание традиционного маркетинга с новейшими интернет-технологиями и инструментами.Вау-форум является мероприятием, которое будет полезно посетить как директору компании, так и it-специалисту или маркетологу. Дополнительно в программе: iПродюсер совместно состратегическим партнёромпрезентует первый в России онлайн-магазин по продаже квартир, агенеральный партнёрподготовил сюрприз для участников Вау-форума.