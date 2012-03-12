На маркетинговом форуме в Тюмени презентуют первый в России онлайн-магазин по продаже недвижимости
12 марта 2012, 11:24Общество
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В апреле в Тюмени пройдет, как называют его сами организаторы, ГК «Маркетинг-Консультант», беспрецедентный Вау-форум, посвященный проблемам маркетинга.
Участникам форума обещают рассказать о принципиально новом, простом, логичном и понятном подходе к маркетингу в Интернете, сочетании традиционного маркетинга с новейшими интернет-технологиями и инструментами.
Информация, которую преподнесут участникам события - это максимально эффективное сочетание традиционного маркетинга с новейшими интернет-технологиями и инструментами.Вау-форум является мероприятием, которое будет полезно посетить как директору компании, так и it-специалисту или маркетологу. Дополнительно в программе: iПродюсер совместно состратегическим партнёромпрезентует первый в России онлайн-магазин по продаже квартир, агенеральный партнёрподготовил сюрприз для участников Вау-форума.
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