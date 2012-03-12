На «Уралвагонзавод» для ремонта поступило около 130 танков Т-72Б
12 марта 2012, 08:16Общество
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В рамках гособоронзаказа 2012 г. на «Уралвагонзавод» поступило около 130 танков Т-72Б для производства капитального ремонта с проведением модернизации.
Ремонт включает установку нового двигателя, комплекса управленияогнем и современных средств связи. Это позволит увеличить эффективностьприменения машин на боевом поле.
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