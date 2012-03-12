Названы враги Интернета

«Репортеры» заявляют, что Бахрейн является «примером эффективногоскрытия новостей посредством репрессивных мер»: недопуск иностранных СМИна рынок, преследование и арест правозащитников и блогеров, блокировкаразличных средств коммуникации во время демонстраций.

В Белоруссии, по данным организации, арестовывают блогеров и активистов и приглашают их «на профильные беседы» с милицией.