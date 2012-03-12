Названы враги Интернета
12 марта 2012, 15:20ОбществоОльга
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Организация по борьбе за свободу прессы «Репортеры без границ» объявила врагами интернета Белоруссию и Бахрейн. Ранее страны находились «под наблюдением».
«Репортеры» заявляют, что Бахрейн является «примером эффективногоскрытия новостей посредством репрессивных мер»: недопуск иностранных СМИна рынок, преследование и арест правозащитников и блогеров, блокировкаразличных средств коммуникации во время демонстраций.
В Белоруссии, по данным организации, арестовывают блогеров и активистов и приглашают их «на профильные беседы» с милицией.
Россия пока остается в списке стран «под наблюдением». В списке стран-врагов по-прежнему значатся Мьянма, Китай, Куба, Иран,Северная Корея, Саудовская Аравия, Сирия, Туркмения, Узбекистан иВьетнам. В этих странах процветают ограничение доступа к интернету,блокировка сайтов, слежка за так называемыми «киберпреступниками»,утверждает организация.
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