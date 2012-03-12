Обновленная Ford Fiesta замечена на климатических испытаниях

д., но теперь за дело взялись дизайнеры, обновив внешность новой версии, которая и была замечена фотошпионами во время климатических тестов. О том, когда Ford Fiesta 2013 появится у дилеров, компания сообщит отдельно, а пока прототип новинки проходит всевозможные испытания, обязательной частью которых является климатические тесты в условиях зноя и холода. Именно, при прохождении зимних тестов опытный образец обновленной Fiesta влетел в сугроб, в чем, конечно, не малая заслуга тест-пилота. В результате чего автомобилю даже понадобилась помощь эвакуатора, чтобы покинуть снежный плен, после чего инженеры продолжили испытания слегка травмированного образца. Новая Ford Fiesta выглядит практически идентичной своему предшественнику, новой можно назвать переднюю панель, дополнившуюся светодиодной оптикой. Как не раз уже говорилось, в диапазоне двигателей Fiesta 2013 появится новый 1,0-литровый двигатель Ecoboost, выдающий 80 л.с. (59 кВт), который также будет дополнен разновидностями на 99 л.с. (74 кВт) и 123 л.с. (92 кВт).