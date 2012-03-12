Опоссум Рататуй на сноуборде набрал в интернете больше 400 тысяч просмотров (ВИДЕО)

Модный опоссум в свитере и с пропуском на шее с удовольствием катается на сноуборде и с интересом смотрит на окружающих его людей. Кстати, его слава вполне может превысить популярность косоглазой самки опоссума Хайди, умершей в Германии в прошлом году.