С сегодняшнего дня автобусы рейсом Нижний Тагил – Екатеринбург ходят с автовокзала

Как сообщает заместитель начальника автовокзала Лариса Колногорова, нововведения обусловлены требованиями Министерства автотранспорта и внесены в новый устав автотранспорта РФ. Такие изменения коснулись не только нашего города, но и многих населенных пунктов страны. По ее словам, этим достигается повышенный уровень безопасности и удобства междугородних пассажироперевозок, а также обеспечивается профилактика терактов.

Министерство борется с «левыми», разрозненными автостанциями, которые не могли обеспечить полной исправности транспорта и постоянной проверки состояния здоровья водителей. На автовокзале как сам транспорт, так и персонал проходят регулярную тщательную проверку, для этого есть все необходимое, работают медики и механики рассказывает Лариса Колногорова.

На автовокзале пассажиры не только смогут приобрести билеты на автобус круглосуточно, а не до 20:00, как это происходило раньше в кассах рядом с ж/д вокзалом, но и получают возможность дождаться позднего рейса не на улице, а в помещении вокзала, в зале ожидания. Помимо этого, на автовокзале установлены новые ограждения и шлагбаум.

Доступ на территорию автовокзала осуществляется только с центрального входа, кроме того, подъехать на машине к самому зданию не удастся, что также обеспечивает высокую степень безопасности тагильчан. Думаю, от того, что рейсы Нижний Тагил – Екатеринбург будут отправляться с автовокзала, пассажиры только выиграют отмечает Лариса Геннадьевна.

Кстати, на портале Tagilcity.ru уже опубликовано новое расписание автобусовиз Нижнего Тагила. Для справки, автобусы и маршрутные такси до Екатеринбурга продолжают ходить и с ГГМ.