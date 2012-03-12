Специалисты Роспотребнадзора ответят на вопросы тагильчан

15 марта с 9 часов до 16 часов все желающие могут получить консультацию по вопросам защиты прав потребителей.

Прием посетителей будет проходить по адресам: ул. К.Маркса, д. 29кабинеты 10, 11, 12 (Роспотребнадзор), кабинет 1 ( «Центр гигиены иэпидемиологии»).

На вопросы потребителей также будут отвечать приглашенные специалистыОАО «Роскоммунэнерго», ООО «Расчеты и платежи», Городской жилищнойинспекции и Торгово-промышленной палаты.

Также 15 марта будут работать «горячие линии» по телефонам: 41-82-15;41-93-33; 41-93-54. В Центре гигиены и эпидемиологии будет работать«горячая линия» по телефону 41-83-62.