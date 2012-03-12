Тагильские школьники будут играть в краеведение
12 марта 2012, 10:00Общество
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В школе №10 в Нижнем Тагиле прошел мастер-класс для организаторов городской краеведческой игры «Мы живем на Урале».
С участниками мастер-класса проведено практическое занятие и даны методические рекомендации по организации этапов Игры и подготовке исследовательских и проектных работ учеников. Педагогический коллектив школы успешно представил опыт работы по организации игры «Мы живем на Урале». По данным, указанным на официальном сайте Управления образования Нижнего Тагила, организаторы мастер-класса также познакомились с выставкой творческих работ учащихся.
Краеведением школьники занимаются на уроках, а на переменах мальчики играют трансформерами-монстрами бакуганами. Эти игрушки созданы по мотивом аниме-сериала. Игровой набор «Бакуган. Максус Гелиос 7 в 1» - внушительный транформер. Он состоит из семи частей -боевых стихий.
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