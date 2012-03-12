Тагильские школьники будут играть в краеведение

С участниками мастер-класса проведено практическое занятие и даны методические рекомендации по организации этапов Игры и подготовке исследовательских и проектных работ учеников. Педагогический коллектив школы успешно представил опыт работы по организации игры «Мы живем на Урале». По данным, указанным на официальном сайте Управления образования Нижнего Тагила, организаторы мастер-класса также познакомились с выставкой творческих работ учащихся.