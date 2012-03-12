Туроператоры из Германии приедут в Россию, чтобы отдохнуть в тагильском санатории
На Среднем Урале разработают маршруты для немецких туристов. Договоренность между туроператорами из Германии и областным министерством культуры была достигнута на Международной туристической выставке «Internationale Tourismus Bоrse – ITB» в Берлине.
Как сообщает пресс-служба ведомства, немецкие специалисты предложилипомощь в модернизации санаторно-курортных организаций и SPA-отелейнашего региона в соответствии с европейским стандартом качества.Европейские коллеги предложили провести аудит одного из уральскихсанаториев, по предварительной договоренности это будетсанаторий-профилакторий «Леневка», с целью определения основных проблем инаправлений роста.
Планируется, что посещением санатория в пригороде Нижнего Тагила немецкие туроператоры не ограничатся. Они совершат инфотур в Екатеринбург иСвердловскую область. После этого они смогут разработать оптимальный длятуристов из Германии маршрут путешествия.
Пока немецкие туристы еще только готовятся освоить маршруты Среднего Урала, россияне по-прежнему выбирают отдых за рубежом, прежде всего в Турции и Египте. В Турцию можно улететь из Екатеринбурга, но можно рассмотреть и другой вриант - купить билет в Турцию из Москвы.
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