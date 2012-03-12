В Свердловской области проживают 16 миллиардеров
12 марта 2012, 09:06ОбществоОльга
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В Свердловской области в 2011 году в налоговые органы поступило 267 тыс. деклараций о полученных свердловчанами доходах. Как сообщили 11 марта корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Федеральной налоговой службы, это на 7,66% больше, чем было в 2010 году.
Общая сумма дохода, заявленная в декларациях, составила более 256 млрд.рублей. Свыше 1 млн. рублей заявили доходы 10.832 физических лица, изних 16 задекларировали доход в размере более 1 млрд. рублей.
По результатам проведённого анализа информационных ресурсов ипоступившей информации от сторонних источников налоговыми органами быловыявлено более 88 тыс. физических лиц, обязанных представить декларации одоходах, из них самостоятельно исполнили свою обязанность 38,5 тыс.человек. В результате работы инспекций дополнительно привлечено кдекларированию 10,4 тыс. человек, по декларациям которых подлежит уплате409,7 млн рублей налогов.
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